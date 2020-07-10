Altındağ’da kurban hareketliliği başladı

ALTINDAĞ Belediyesi kurban satış ve kesim alanında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, hazırlıklar tamamlanırken yoğunluk da başladı. Tesis, bu yıl da hem satıcılardan hem de alıcılardan büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kurbanlıkların yerleşmesiyle, kesim için randevu verilmeye de başlandı. Tam donanımlı kurban satış alanında kurbanlıkların yerleşiminin yapıldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şu bilgileri verdi:Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik illerinden kurban satışı başladı.Üst düzey hijyen ve güvenlik tedbirlerinin alındı.Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz.Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler.Vatandaşlar kesim için randevu almalı.Tesislerde kurban kesimi yaptırmak isteyen vatandaşların randevu alması şart. Sıra numarası almak isteyenler acele etmeli.