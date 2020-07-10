Ankaragücü’nde umutlar tükeniyor

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde ligde kalma umutları iyice azaldı.Deplasmanda oynadığı 3 maçta da rakiplerine kaybetmemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramayan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe'yle berabere kaldı.Ankara'da çıktığı Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise MKE Ankaragücü, iki rakibine de kaybetti. MKE Ankaragücü, Süper Lig'e bu hafta sonu veda edebilir.Ankaragücü, kalan 3 haftada sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor'la karşılaşacak.MKE Ankaragücü, bitime 6 maç kala Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi. Üzülmez'le sarı-lacivertliler, 3 maçta 2 puan aldı.daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilince hayal kırıklığı yaşadı. Göztepe deplasmanından da MKE Ankaragücü, 1 puanla döndü.