Kıkırdak tedavisinde gen haritasının önemi

PROF.Dr Murat Bozkurt dünyanın takdirini kazanan bir başarıya imza attı. Kıkırdakta oluşan doku bozukluğunun ne kadar önemli olduğunu koyunlar üzerinde yaptığı araştırma ile kanıtladı. Hayvan deneyleri tamamlanan araştırma ile hasta 6 hafta içinde sağlığına kavuşabilecek ve ileri düzeyde spor yapabilir duruma gelecek. Prof. Dr Murat Bozkurt, "Kıkırdak sorunlarında erken teşhis ve tedavi önemli. Genç yaşta olan büyük kıkırdak zedelenmelerinde geliştirdiğimiz tedavi yöntemi ile mikro küreler içine yerleştirilen kıkırdak kök hücreleri kıkırdak olmayan sadece kemik doku bulunan eklem bölgesine biyolojik hedefleme ile gönderilir. Doğala yakın kıkırdak elde edilebilmekte" diye konuştu.