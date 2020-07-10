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Millet Kıraathanesi buluşma noktası oldu

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Millet Kıraathanesi buluşma noktası oldu
MAMAK Belediyesi, Millet kıraathanelerini geçtiğimiz hafta açılış töreniyle Mamaklılara kazandırdı. Haftanın 7 günü hizmet verecek kıraathanelerde kitap da var, sohbet de, çay da var, çorba da… Açılışın ardından etkinliklerin de startının verildiği Millet Kıraathanelerinden Saimekadın Millet Kıraathanesi ve Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi'nde yaz konserleri de başladı. Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu her akşam vatandaşlara ücretsiz müzik ziyafeti verirken, seslendirdikleri eserlerle vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Millet Kıraathanelerinin vatandaşların buluşma noktaları olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Fiziksel mesafeye dikkat edecek şekilde bir etkinlikler yapıyoruz. Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Hemşehrilerimizi sanatla, müzikle hep bir arada tutacağız" dedi.
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Millet Kıraathanesi buluşma noktası oldu
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