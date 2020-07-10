Tedbirleri aldık gönül rahatlığıyla havuza girin

PANDEMI nedeniyle bir süredir kapalı olan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, Koranavirüs tedbirleri alınarak tekrar hizmete açıldı. Pandemi ile mücadele hakkında bilgilendirici yazıların bulunduğu fitness salonları ve yüzme havuzunda, hijyen önlemleri de üst seviyede tutuluyor. Havuza giriş yapan vatandaşların ateşi ölçülürken, en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlemelerin yapıldığı, her seans öncesinde de ortak kullanım alanları olan soyunma odaları, fitness salonları ve havuz içi periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ''Tüm tedbirlerimiz hazır. Halkımız gönül rahatlığıyla yüzme havuzumuza gelerek bunaltıcı yaz sıcaklarında bir nebzede olsa serinleyebilirler. Vatandaşlarımızdan da bu alanlarda dikkatli olmasını, kurallara uymasını rica ediyoruz" dedi.