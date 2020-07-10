G.Saray’ı yenmekten başka çaremiz yok

ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçı bireysel hatalar yüzünden kaybettiklerini söyledi. 3 puanı kaçırdıkları için ve kümede kalma yolunda yara aldıkları için üzgün olduklarını belirten Üzülmez, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Oyun bizim lehimize giderken yaptığımız bireysel hatalar bize sıkıntılar oluşturmaya devam etti. İkinci yarıda gayretli bir takımdık, bilinçliydik. Mücadele etmeye çalıştık. Skoru 2-2'ye getirdikten sonra panik yaptık. Ataklarımızı olgunlaştırsak, finali iyi yapabilsek buradan 3 puanla ayrılabilirdik. İkinci yarıda oyuncuların gösterdikleri mücadele sevindirici ama kazanmalıydık" diye konuştu. 112 yıllık camianın oyuncularının daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen genç teknik adam,değerlendirmesini yaptı.ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Tükiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını bir kez daha değiştirmesine tepki gösterdi. Üzülmez,değerlendirmesini yaptı