Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri 1 dakikada bankadan evrak kasasını çaldılar

1 dakikada bankadan evrak kasasını çaldılar

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
1 dakikada bankadan evrak kasasını çaldılar
KIMLIĞI belirsiz 2 kişi, Çankaya Dikmen'deki Mürsel Uluç Mahallesi'nde M.T.'ye ait 06 BL 819 plakalı minibüsü çalarak, İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'ndeki banka şubesine geldi. Bankanın kapısını levyeyle açan yüzleri kar maskeli hırsızlar, güvenlik görevlisinin bulunduğu alandaki tabanca ve içerisinde evrakların bulunduğu kasayı çaldı. Genel alarm ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bankaya giren ekipler, güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Bu sırada minibüsünün çalındığını fark eden M.T. de durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı 2 hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1 dakikada bankadan evrak kasasını çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA