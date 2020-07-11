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1 kişi sahte akaryakıttan gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
1 kişi sahte akaryakıttan gözaltına alındı
ŞEREFLIKOÇHISAR'DA akaryakıtta sahtecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon havadan görüntülendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şereflikoçhisar'daki bir akaryakıt istasyonunda yakıta karışım eklenerek sahtecilik yapıldığını tespit etti. Tespit edilen istasyona ekipler operasyon düzenledi. Havadan görüntülenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. Operasyonda ekipler, ayrıca yer üstü tankı, 9 fiber tank, çeşitli tür ve miktarda karışımlı akaryakıt aktarımında kullanılan malzeme ve santrifüj motorlu düzenek ele geçirildi.
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1 kişi sahte akaryakıttan gözaltına alındı
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