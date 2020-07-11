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Kalecik’te evleri inşa edilecek

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Kalecik’te Ankara evleri inşa edilecek
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kalecik Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilecek projelere ilişkin toplantı yaptı. Kurum, "Güçlü şehirler, güçlü Türkiye" anlayışıyla şehirleri ziyaret ettiklerini ve gittikleri yerlerde de 2023, 2053, 2071 yılını planlayacak adımları attıklarını söyledi. Projelere ilişkin bilgi veren Kurum şunları söyledi: "Kalecik Kaledibi'nde 12 hektarlık alanda eski Ankara evlerimizin yapılacağı, 376 hak sahibinin olduğu alanda bir kentsel dönüşüm projesi çalışacağız. Projeler zemin+1 katlı ve Ankara evlerinden oluşacak. Rezerv alanda da rezerv konutlar üreteceğiz. Millet bahçesi projesi kapsamında belediyemize yaklaşık 60 bin metrekarelik alanı tahsis ediyoruz "
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Kalecik’te Ankara evleri inşa edilecek
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