Mamak’ta kurban hazırlıkları başladı

Geçtiğimiz yıl 350 çadır ile hizmet veren Mamak Belediyesi Ortaköy Kurban Alanı'nda, bu yıl pandemi sebebiyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek. En fazla 156 çadır kurulacak olan alanda, hummalı çalışmalar da başladı. Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, tesisin tam kapasite çalışması ve vatandaşlara hizmet verebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

2 METRE BOŞLUK BIRAKILDI

Ekipler, kurbanlıklar gelmeden önce alana kurulacak çadırlar arasında sosyal mesafeyi ayarlayarak, 2 metre boşluk bıraktı. Koronavirüs tedbirlerini elden bırakmayan ekipler, kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için çadır önlerine su hattı çekerek, musluklar bağladı. Tesisin genel temizliği ve peyzaj düzenlemesi devam ederken, ilaçlama çalışmalarıyla hijyen de sağlanıyor. Kurbanlıklar alana girmeden önce çadırlarda dezenfeksiyon çalışması yürütülecek. Alanda yapılacak dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar devam edecek. Kurban pazarına giriş yapacak kurbanlıkların, görevli zabıta ekipleri ve uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek alana giriş yapacak.



GÖNÜL RAHATLIĞI İLE KURBANLIK ALINACAK

VATANDAŞLARIN ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Murat Köse, "Düzen içinde, temiz ortamda kurban satışı ve kesimi yapılabilmesi için elimizdeki imkânları sunacağız. Vatandaşlarımız, her tür sağlık kontrollerinin yapıldığı bu alandan gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabilecek ve usulüne uygun bir şekilde kesim de yapabilecek