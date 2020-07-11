Nallıhan Mudurnu yolunda kaza: 7 yaralı

-İstanbul karayolu Nallıhan Mudurnu yolu, Mudurnu kavşağında araç ile TIR'ın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan yönüne doğru giden Feride Çevik Rodop'un kullandığı 26 RH 122 plakalı otomobil Mudurnu Kavşağında karşı istikamette seyreden Alican Saraçoğlu'nun kullandığı 06 BBY 33 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın ardından Eyüp Atılgan yönetimindeki 54 HY 974 plakalı tavuk kamyonu ise TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında TIR, kamyon ve otomobil sürücüleri Alican Saraçoglu, Eyüp Atılgan, Feride Çevik Rodop ile Sümeyye, Coşkun Taha ve Şennur Çevik ile Seda Ekici yaralandı. Kazada kamyon ve TIR sürücüleri, araçların içinde sıkıştı. Sürücüler olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartıldı.