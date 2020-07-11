Özlem Altın Şehir ile son buluyor

bölgesinde özlem bitiyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın çalışmalarıyla son bulan özlem, yerini heyecana bıraktı. Uzun yıllardır çözüm bekleyen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutlar yükselmeye başladı. Başkan Balcı süreçle ilgili şunları söyledi: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. Biz de bir yandan proje ve ihale çalışmalarına başladık. Yatay mimariye uygun proje çalışmamızı bitirdik, ihale süreci de kısa sürede tamamlandı. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca, sabır ve emekle imar yollarını açtılar. İlk olarak; 1829, 1812 ile 1807'nci cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını gerçekleştirdik. Kazmayı vuracak, temelleri atacağız demiştik. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız."