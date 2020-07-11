Şiddet mağduru kadın devlet korumasında

Reyhan Elibol, 44 yaşında, 5 çocuk annesi. Hayatla sınavı 13 yaşında başladı. Ailesi tarafından istemediği bir adamla zorla evlendirildi. Mutsuz biten ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini yaptı onun da sonu hüsran oldu. 40 yaşında mutlu olmak hayaliyle bir kez daha dünya evine girdi. Kendisinden 12 yaş küçük Ali Elibol ile evlendi. Son evliliğinden sonra hayatı alt üst oldu. Eşi tarafından her türlü şiddete maruz kaldı. Şiddete dayanamayan talihsiz kadın sonunda boşanma davası açtı. Boşanmak istediği için az kalsın canından oluyordu. Talihsiz kadının sesini Ankara polisi ve Aile Bakanlığı duydu. Cani koca tutuklandı, şiddet mağduru Reyhan ise devlet korumasına alındı. Bakanlık Reyhan'ı koruma evine yerleştirdi.

BÜTÜN BEDENİ MOSMOR OLDU

Mutlu olmak için bin bir hayalle üçüncü evliliğini yapan Reyhan Elibol, hem psikolojik, hem fiziksel şiddete maruz kaldı. Öldürülmek istendi tüm bunları ona yapan ise eşiydi. Gözleri yaşlı bedeni ise baştan aşağı mosmor… Onu bu hale getiren de yıllardır şiddet gördüğü ve boşanmak üzere olduğu eşi. Şiddeti artık çekemediğini ve acılara dayanamadığını söyledi. Bir gün yaşadıkları canıma tak etti. Çocuğunu da alarak kadın sığınma evine yerleşti.



CEZAEVİNDEN ASLA ÇIKMASIN

2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra evine geçti ama kapının önüne dahi adım atamıyordu. Çünkü kocası nerde, ne yapıyor, yeni bir saldırı için mi hazırlanıyor diye düşünmeden edemiyordu. Yüreğine bir nebze su serpen haberi önceki gün emniyetten öğrendi. 32 kişi yaşındaki saldırgan koca kıskıvrak yakalandı Tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Aile Bakanlığı ise gerekeni yapmak için Reyhan Elibol'un kapısını çaldı. Talihsiz kadının şu an iki isteği var cani kocasından boşanmak ve onun cezaevinden çıkmaması. Reyhan hanım, "Çıkmasın içerden. Çünkü o canavar. O benle evlenmek var ayrılmak yok diyor" diye konuştu.

SAPKINCA TAKİP

Ayrılmak istediği cani koca bir dedektif gibi iz sürdü. Sahte bir sosyal medya hesabı açtı. Reyhan Elibol'un adresini tespit etti. Yaşadığı şiddeti ağlayarak anlatan Elibol, "Sahte sosyal medya hesabı açmış. Profiline kadın resmi koymuş. Oğluma mesaj atmış öğretmeninim, size yardım edeceğim demiş. Ben de ev sözleşmesini attım. Üstümü giydim kapıyı açtım içeri bir karartı girdi. Boğazıma çöktü, seni öldüreceğim, seni öldürmeden cezaevine girmeyeceğim dedi. Çocuğun oyuncak kamyonunda ip vardı çözdü ellerimi bağladı. Sonra pardösümün ipini çıkardı ayaklarıma bağladı. Bir yandan da yumruk attı. Boğazımı sıkarak öldürmeye çalıştı sonra da bıçak darbelerini ardı ardına indirdi. Bir insan çocuğun önünde annesine bunu yapar mı?" dedi.