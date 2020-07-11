Sincan’da kurban satış yerleri kura ile dağıtıldı

SINCAN Belediyesi 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklara başladı. Kurban satış ve kesim alanlarında temizlik ve asfaltlama çalışması yapıldı. Kurban satış yerleri kura ile belirlenip hayvan satıcılarına dağıtıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Çimşit kurban satış ve kesim alanında hummalı bir temizlik yaptı. .Kurbanlık satacak vatandaşlar da bayrama hazırlanıyor. Kurban satış yerleri Sincan Kurban Komisyonu gözetiminde kura yöntemi ile vatandaşlara dağıtıldı.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK

Kovid 19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemler de alındı. Sosyal mesafe kurallarına göre çadır kuruldu. Afiş ve pankart ile vatandaşlar bilgilendirilecek. Ayrıca giriş ve çıkışlar belirlenerek vatandaşların ateş ölçümü yapılacak.Kurban satış yerlerinin temizliği için çalışan ekipler, kesim yerlerinin ve kurbanlık çadırlarının dezenfekte işlemlerini yapacak. Bayram boyunca sterilizasyon çalışmalarıyla vatandaşların kurbanlarının hijyenik ortamda kesilmesi sağlanacak.