Altındağ’da yaz okulu başladı

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri'ne bağlı Yaz Okulları başladı. Yaz Okullarının ilk gününde Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da Altındağlı çocukların sevincine ortak oldu. Karacaören Mahallesi Gençlik Merkezi'nde başlayan Yaz Okulu neşesi, Altındağ'ı sardı. Yaz Okulları bu yıl "yeni normal sosyal hayat" kurallarıyla hizmet verecek. Altındağ Belediyesi gençlik merkezlerinin, yaz tatili boyunca yaz okulu olarak faaliyet göstereceğini belirten Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı gençler yaz tatilinde; sanatla, sporla ve kültürel faaliyetlerle iç içe olacak. Okullarımız bu yıl üst düzey hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralıyla hizmet verecek. Altındağlı çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli" dedi.



"İYİ BİR GELECEK İSTİYORUZ"



Yaz okullarında tüm kursları, alanlarında uzman eğitmenlerin verdiğini ifade eden Balcı, "Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak. Bu nedenle anne babalardan çocuklarını bu tür sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız ilgi duyduğu bir alanda kendini geliştirebilir ve hatta geleceğine yön verebilir" ifadelerini kullandı.



"ÜST DÜZEY HİJYEN OLACAK"



Altındağ'da yetkili kurumlarca belirlenen hijyen kurallarına harfiyen uyulduğunu vurgulayan Balcı, "Tüm tesislerimizde olduğu gibi, Gençlik Merkezlerimizde de aynı kurallar geçerli. Yayınlanan genelgeye göre merkezlerimizde maske takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart. Merkezlerimizin içerisine ve dışarısına el dezenfektan cihazları koyduk. Çocuklarımızın ateş ölçümleri yapılacak. Merkezlerimizi ilaçlıyor, gerekli tüm hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Çocuklarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" dedi.



GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ DE VAR



Yaz okullarından faydalanmak için Altındağ'da ikamet ediyor olmak ve 17 mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden birine üye olmak yeterli oluyor. Gençlik merkezlerindeki yaz okullarında 10-18 yaş aralığında Altındağlı gençlerin ilgisini çekecek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok branşta kurslar açıldı. Yüzme, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, tenis, fitness, masa tenisi, taekwondo, bağlama ve ney; Altındağlı çocukların en çok ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alıyor. Çocuklar drama, diksiyon, işaret dili, satranç, geri dönüşüm gibi kurslara da katılma imkanı bulabiliyor