Başkan Altınok sosyal mesafeli 6 nikah kıydı

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs önlemleri titizlikle uygulanan Aşık Veysel Nikah Salonu'nda bir günde 6 çiftin nikahlarını kıyarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Aşık Veysel Nikah salonunda bir günde 6 çiftin nikahını kıydı. Altınok, nikâh salonunda temizlik, maske ve mesafe kurallarının eksiksiz uygulandığını, vatandaşların da alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

MESAFELİ OTURMA DÜZENİ

Başkan Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, "Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gereğince, nikâh salonlarında alınan tedbirlerin insan sağlığı için önemli olduğuna da vurgu yaparak şunları kaydetti: "Nikâh salonumuzun genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine göre mesafe planı hazırladık. Salonumuza alınacak misafir kapasitemizi de koltuk sayımıza ve mesafe kuralına göre belirledik. Misafirlerimiz birer koltuğu boş bırakacak şekilde nikâh merasimini takip ediyorlar. Nikâh kıyma, hatıra fotoğrafı çekilme gibi süreleri kısa tutuyoruz. Mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişlerimizi nikâh salonu girişlerine astık. Misafirlerimiz salona girerken ateş ölçümlerini aksatmadan yapıyoruz, maskesi olmayana da maske veriyoruz. Yine girişlere dezenfektan ve el antiseptiği koyarak misafirlerin ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Görevlilerimiz, karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olacak olan eylemlere de izin vermiyor. İki nikâh merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakarak ortamdaki doğal hava sirkülasyonu sağlamaya da özen gösteriyoruz."