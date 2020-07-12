Bir ihtimal daha var

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 97 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 61-17'lik üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 18.30'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.



98. RANDEVUDA HERKESİN DERDİ BAŞKA

Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 204 gole, başkent ekibi 84 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti. Ankaragücü sahadan 3 puanla ayrılıp kümede kalma umudunu sezonun son iki haftasına taşımak istiyor.