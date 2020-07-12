Devamlı mazeret ürettiniz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Köse, su faturaları ve borçlanma ile ilgili konuştu. Köse, CHP'li Yavaş'a "Her mecliste borç istediniz. 1 yıl böyle geçti. Ankara'da kaynak sorunu yok. Kendi öz kaynaklarımızla yapacağız dediniz. 5 yıllığına geliyorum 50 yıllık projelerim olacak. Borçları da ödeyeceğim dediniz. Su faturalarının yüksek olduğunun bahisle Ankaralılara çok ucuz su içereceğinizi de söylediniz. Vaatlerle dolu bir seçim döneminiz geçti. Seçimden sonra ne oldu hiçbir vaadin tutulmadığını gördük. Çözüm değil mazeret gördük. Bugün geldiğimiz noktada yine borcu konuşuyoruz" dedi. Su faturaları ile ilgili konuşan Köse şunları söyledi: "Seçimden önce Başkan Mansur Yavaş, 'Ankaralılar çok fazla su faturası ödüyor aşırı pahalı' demişti. Hatta köylerden de su ücreti almayacağını söylemişti. Seçimden sonra ne oldu? Seçimden sonra gelir gelmez tarifelerde bir değişiklik yapmak istediniz, aslında zam yapmak istediniz. Fiyat artışı olacaktı. Eğer meclis çoğunluğu olsaydı sizde su ücretleriyle ilgili bu tarife değişikliğini yapacak mıydınız? Şu anda Ankaralılar mevcut su faturalarından acaba kaç katı kadar simülasyon yapılsa ne çıkar? Seçimlerde mecliste size yetki vermedi. Başkan olarak sizi denemek istedi ama mecliste size yetki vermedi. Yoksa ne olurdu mecliste her istediğiniz şeyi yapabilirdiniz Allah korusun. Suya da zam yapardınız, taksicilerle ilgili yıllık ilave ücretler alabilirdiniz. Biz belediye meclisi görev alanımızda Ankaralı hemşerilerimiz için olumlu olacak hangi proje varsa o konuda var gücümüzle destek verecek olumsuz gördüğümüz konularda da karşı çıkacağız. Önceliğimiz Ankaralı hemşerilerimizin hukukunu savunmak."

KOLAYLIK SAĞLAYIN

ASKİ'nin yönetim zafiyetinin olduğunu söyleyen Köse, "Niye böyle bir yanlış yapılıyor. Salgın döneminde insanlarımızın sinirleri bozuldu. Biz yazılım ile rahatça yapılabilirdi. Çift gelen faturalar var bize bu konuda çok fazla başvuru var. 2 ay yani mart nisan ayında gelmeyip de mayısta gelen faturalar var. Sayaçlar ile endeks arasında tutarsızlıklar var. Biz burada gerçekten ASKİ'nin bir yönetim zafiyeti geçirdiğini düşünüyoruz. Tam olarak bu sorun tam olarak çözülene kadar da takipçisi olacağız. AK Parti ve MHP grubu olarak mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında geriye doğru 4 ayda su faturalarını ödeyemeyen Ankaralılarımızın bugüne kadar borçlarını temmuz ağustos eylül olarak 3 eşit taksite bölerek ve vade farkı da uygulamadan bir kolaylık sağlamanızı öneriyoruz" dedi.



YİNE BORCU KONUŞUYORUZ

KÖSE, "Siz hiç söz vermeseydiniz bugün bunları konuşuyor olmazdık. Söylemediğiniz konuları burada konuşmak bize düşmezdi bize yakışmazdı. Ne söylüyorsanız onları konuşuyoruz. Siz vaatlerde bulunmasaydınız belki de burada olmazdınız kim bilir. Siyasi karşıtlık üzerinden seçimde başkana oy verenler olmuştur mutlaka. Ankaralıların bir kısmı samimiyetle sizin hizmet edeceğinizi düşünerek oy verdiğini düşünüyorum. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Güzel işler yapmasaydık halkımız bize oy vermezdi. Biz yıllardır milletimizin teveccühü ile girdiğimiz her seçimi kazandık. Güzel Ankara'da yaptığımız o kadar güzel hizmetler var ki. 15 ayda söz verdiğiniz işlerde hangisini yaptınız. Var mı bir icraatınız, eseriniz, temelini attığınız bir bina… Herhangi bir parkta çocuklarımız için salıncak koyarak sevindirdiniz mi? Biz görmedik gören var mı bilmiyorum. Maalesef boş 1 yılı geçirdik. Her mecliste borç istediniz. 1 yıl böyle geçti. Ankara'da kaynak sorunu yok. Kendi öz kaynaklarımızla yapacağız dediniz. 5 yıllığına geliyorum 50 yıllık projelerim olacak. Borçları da ödeyeceğim dediniz. Su faturalarının yüksek olduğunun bahisle Ankaralılara çok ucuz su içereceğinizi de söylediniz. Vaatlerle dolu bir seçim döneminiz geçti. Seçimden sonra ne oldu hiçbir vaadin tutulmadığını gördük. Çözüm değil mazeret gördük. Bugün geldiğimiz noktada yine borcu konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.