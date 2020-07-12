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Eski kayınbabasını vurdu kaçtı

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
KIRIKKALE'DE eski kayınbabasını tabancayla yaralayıp firar eden zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 Temmuz günü Bağlarbaşı Mahallesi 875. Sokak'taki evinde tartıştığı kayınbabası D.B.'yi (66) tabancayla yaralayan M.E., hakkında yakalama kararı çıkartılan M.E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Eski kayınbabasını vurdu kaçtı
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