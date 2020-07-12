İş yapacaksanız engel olma

Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi MHP ve AK Parti grupları, Polatlı ve Gölbaşı başta olmak üzere Ankara'daki 12 su projesinin borçla yapılması için 472 milyon TL'lik borçlanma teklifinde bulundu. Karar oy birliğiyle alındı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ASKİ'nin borçlanması konusunu sürekli siyasi olarak kullandığına dikkat çeken MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan "Bu konuyu o kadar çok siyaseten kullandınız ki kamuoyunu da çok yanlış bilgilendirdiniz" dedi. 9 Mart'ta oy birliğiyle komisyonda görüşülmek üzere ertelenen borçlanma kararını AK Parti ve MHP reddetmiş gibi algı kampanyası düzenlendiğine dikkat çeken Ilıkan, Yavaş'ın algı operasyonunu tek tek yüzüne vurdu. Ilıkan borçlanma konusuyla ilgili yapılan algıları tek tek açıkladı: Ilıkan, "Sayın Başkanım 'size rağmen yapacağım dediğiniz' için söylemek istiyorum; 5216 sayılı Büyükşehir Yasası'nda zaten Büyükşehir Meclisi'nin suyu yapmak gibi bir görevi yok. Zaten bu Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Yapacağınız bir işe zaten engel olamayız. Bizim burada en fazla tartışabileceğimiz 'özkaynaklar mı yapılsın yoksa krediyle mi yapılsın'dır. Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin neredeyse yüzde sekseninden fazlası genel bütçeden gelendir. Genel bütçeye de vatandaşın vergisinden geliyor. Vatandaş bunu alınteriyle emeğiyle ödüyor. Biz de burada bütün parti grupları olarak siz dahil bu vatandaşın alın terine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu yüzden öncelikle öz kaynaklarınızla yapın diye sizi uyarmamız, size önermemiz gayet doğaldır" dedi.