Siyasi hırslar uğruna çabalamayın

"Asbestli borularla ilgili 'öz kaynaklarınızla yapın' dedik yapmaya başlamışsınız. Bir hafta önce bir ihale yaptınız birisi 14 milyona gitti. Dün bir bölgeyle ilgili yaptınız 8 milyon... Biz de dedik ki bakın 2019'da 2 milyar 809 milyon para harcamışsınız bunlardan sadece yüzde 1'ini asbestli boruların değişimi için kullanmış olsaydınız bu konuyu konuşmuyor olacaktık dedik. Ama siz bu konuyu siyasi malzeme yapmayı tercih ettiniz. Neticesinde geldi geçti bundan sonra inşallah bu siyasi hırslarınız uğruna birbirimizi böyle toplumda karalamaya çalışma, çaba içerisinde olmayız. Öz kaynakların doğru kullanıldığı zaman bu hizmetlerin yapabileceğinize inanmakla beraber bu kredi teklifini yapıyoruz" diye konuştu.