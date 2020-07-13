Altınok: İlçemizin hücrelerini yeniliyoruz

KEÇIÖREN'DEKI kentsel gelişim çalışmalarının Hacıkadın Deresi'nde tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kentler insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir" dedi. Başkan Altınok, ilçenin daha estetik bir görünüme kavuşması için sokak sokak gezerek metruk yapıların yıkımı için talimatlar veriyor. Bu kapsamda Keçiören Hacıkadın Deresi bölgesinde çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri onlarca gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi. Başkan Altınok, "Şehrimizdeki yıkılması gereken metruk yapıları tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu yapılardan Keçiören'i kurtarıyoruz. İlçemizin birçok noktasında kentsel gelişim çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.