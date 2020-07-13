“Atletizm Şenliği” devam ediyor

TÜRKIYE Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, amaçlarının çocuklara atletizmi sevdirmek olduğunu söyledi. Türk gençliğine, çocuklara hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Çintimar,diye konuştu.Çintimar, etkinliklerde Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği tedbirlere harfiyen uyduklarını anlatarak, "Çocuklarımızı atletizmin tüm branşlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Hem bireysel anlamda başarılı olmalarını hem de takım olabilmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızın hayatlarına dokunup onlara atletizm sevgisini aşılamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.