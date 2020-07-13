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Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
ETIMESGUT'TA meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Eryaman'dan Ümitköy istikametine giden Mekin Şahin idaresindeki 06 BVY 070 plakalı otomobil, Ahmet Emin Odabaşı yönetimindeki 06 DB 5991 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile Ahmet Emin Odabaşı'nın eşi Nuray, kızları Sudem ve Zümra Odabaşı ile kayınvalidesi Yurdanur Olgun yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Yurdanur Olgun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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