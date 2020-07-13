Öğrencisiydi damadı oldu!

TECRÜBELI teknik adam İsmet Taşdemir'in kızı İlayda Taşdemir, Etimesgut Belediyespor formasını giyen Mehmet Taşcı (28) ile hayatını birleştirdi. Bu mutluluğun yıllar öncesine uzanan bir hikâyesi var. Damat Mehmet Taşcı yıllarca hocası İsmet Taşdemir'den sarı-lacivertli formayı kapmak için ter döktü.
Taşdemir öğrencisini çok sevdi, ona inandı. Karakterli, düzgün, çalışkan, hırslı bir futbolcuydu. Futbol sahasında dökülen terler ve ıslatılan formalarla başlayan bu birliktelik öyle güzel bir yolculuğa götürdü Taşçı ve Taşdemir ailesini...
BABAM HAZMEDEMEDİ
İLAYDA TAŞDEMIR (24):
"Ankaragücü'nün 1. Lig'e yükseldiği 2017 yılıydı. Kutlamalara birkaç hafta kalmıştı. Nisan ayıydı. Bir maç sonrasında Ankaragücü kulübünün Beştepe Tesislerinde tanıştık. Sonra Şanlıurfa'ya babamla beraber gitmişlerdi. Arkadaşlığımız bir süre devam etti. İki yıl sonra babam annem, Ankaragücü'nde çalışan Kemal Abi ile konuştu. Babam bildiği, tanıdığı ve sevdiği için güzel karşıladı. Ama gidişimi hazmedemedi."
OĞLUM OLSA BU KADAR SEVERDİM
Teknik direktör İsmet Taşdemir ise, kızının öğrencisiyle evlliliğini anlatırken sesi titriyordu: "En son babalar duyarmış. Öyle oldu, en son ben duydum. Arkadaşlıkları başlamış, ondan sonra Mehmet'i Urfa'ya transfer etmiştim. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmezdi, beklemiyordum. Mehmet'le çalıştığımız dönemde onu sevdiğim için sindirmem kolay oldu.
Oğlum olsa bu kadar severdim" dedi. SABAH Ankara
ailesi olarak Taşdemir& Taşçı ailesini bu mutlu gününde yalnız bırakmadık. Taşdemir ve Taşcı ailelerine bir ömür mutluluklar diliyoruz.