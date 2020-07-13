Öğrencisiydi damadı oldu!

TECRÜBELI teknik adam İsmet Taşdemir'in kızı İlayda Taşdemir, Etimesgut Belediyespor formasını giyen Mehmet Taşcı (28) ile hayatını birleştirdi. Bu mutluluğun yıllar öncesine uzanan bir hikâyesi var.Taşdemir öğrencisini çok sevdi, ona inandı. Karakterli, düzgün, çalışkan, hırslı bir futbolcuydu. Futbol sahasında dökülen terler ve ıslatılan formalarla başlayan bu birliktelik öyle güzel bir yolculuğa götürdü Taşçı ve Taşdemir ailesini..."Ankaragücü'nün 1. Lig'e yükseldiği 2017 yılıydı. Kutlamalara birkaç hafta kalmıştı. Nisan ayıydı. Bir maç sonrasında Ankaragücü kulübünün Beştepe Tesislerinde tanıştık. Sonra Şanlıurfa'ya babamla beraber gitmişlerdi. Arkadaşlığımız bir süre devam etti. İki yıl sonra babam annem, Ankaragücü'nde çalışan Kemal Abi ile konuştu. Babam bildiği, tanıdığı ve sevdiği için güzel karşıladı. Ama gidişimi hazmedemedi."Teknik direktör İsmet Taşdemir ise, kızının öğrencisiyle evlliliğini anlatırken sesi titriyordu: "En son babalar duyarmış. Öyle oldu, en son ben duydum. Arkadaşlıkları başlamış, ondan sonra Mehmet'i Urfa'ya transfer etmiştim.Oğlum olsa bu kadar severdim" dedi.ailesi olarak Taşdemir& Taşçı ailesini bu mutlu gününde yalnız bırakmadık. Taşdemir ve Taşcı ailelerine bir ömür mutluluklar diliyoruz.