Sinan Burhan’dan Yavaş’a istifa resti

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, su faturalarındaki yanlışlığın binde 5 olduğunu iddia eden Mansur Yavaş'a istifa resti çekti. Burhan su faturalarının yanılma payının yüzde 80 olduğunu, eğer binde 5'lik bir hata kanıtlanırsa görevinden istifa edeceğini belirterek Yavaş'a "binde 5'lik hata kanıtlanmazsa siz de istifa edecek misiniz?" diye sordu. Burhan "Diyorsunuz ki, 'Faturalarda binde 5 yanılma payı var.' Ben de iddia ediyorum diyorum ki bu faturalarda yanılma payı yüzde 80'dir. Eğer binde 5 olursa ben meclis üyeliğinden istifa edeceğim. Öyle değilse siz Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edecek misiniz" diye sordu. Burhan, "6 milyon Ankaralıyı ilgilendiren bir konu doğru bilgi vermemiz lazım, güven en önemli unsurdur, eğer vatandaş faturaya güvenmiyorsa bu büyük problemdir. Yapılması gereken ASKİ faturaları tekrar okunmalıdır fazla faturaları gelirse tekrar iade edilmelidir"dedi.