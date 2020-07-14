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ATO’dan dijital fotoğraf sergisi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
ATO’dan dijital fotoğraf sergisi
ANKARA Ticaret Odası (ATO), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği fotoğraf sergisini Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde bu yıl sanal ortama taşıdı. Sergi, ATO'nun www.atonet. org.tr adresi üzerinden ziyaret edilebilecek. ATO, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği fotoğraf sergisini Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortama taşıdı. "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Dijital Fotoğraf Sergisi", ATO'nun www.atonet.org.tr adresi üzerinden ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin sanal tur yaparak 360 derece gezebileceği sergide dijital olarak sergilenen fotoğrafların üzerine tıklandığında yüksek çözünürlüklü haline ulaşılabilecek.
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ATO’dan dijital fotoğraf sergisi
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