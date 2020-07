Kanımın son damlasını feda ederim

KESKiN nişancıydı. O gece bir sürü tankı durdurup tek başına çatışmış oğlum. Gözümün nurunu, ciğerimi söküp aldılar. Gün yüzü görmesin o hainler. Vatan için ben de oğlum gibi seve seve kanımın son damlasını veririm hainlere bu cennet vatanı asla böldürme fırsatı vermeyiz. O vatansızların bu şanlı bayrağın altında yaşamaya hakları yok. Bu hainler kendi milletine kurşun sıktı. Şimdi inkâr edip senaryo yazıyorlar. 251 fidanı kim dalından kopardı? Oğlum daha yeni 30 yaşına basmış, bir çocuğu var hayatının baharındaydı. Akşam abisini aramış eşimi annemlere götür darbe var demiş. Gece 01.30'da şahadet şerbetini içmiş. Rabbim bu acıya dayanma gücü versin çok zor bir durum. Fıratsız geçen 4 yıl acılarla dolu. Boğazımda bir yumruk oturuyor. Bir yanım hep eksik içimdeki yangın sönmüyor. İçimdeki acı ölünce dinecek.hainlerin asılmasını istiyorum. Eğer ki bir FETÖ'cünün tahliye edildiği duyduğum an yıkılıp bittiğim an oluyor. Aldığı cezalar bizleri tatmin etmiyor. Bizim ciğerlerimiz yandı inşallah onlar da gün yüzü görmez. Her 15 Temmuz'da aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz biz yandık onlar da yansın. Haykırıyorum onların bu ülkede yaşamaya hakları yok. Her yıl evladım için mevlit okutuyorduk bu yıl koronavirüs olduğu için onun yerine evladımız adına bağış yapmaya karar verdik.seslenen baba Şinasi Bulut, "Cumhurbaşkanıma, bakanlarıma milletvekillerine sesleniyorum. Söz verdiler bunlara 1 metrekarelik hücreler yapacağız demişlerdi. Bu sözleri yerine getirsinler. Lütfen yalvarıyorum. Benim çocuğum 30 yaşında kendini vatana feda etti. Vatan sevgisi olan, vicdanı olan bütün milletvekilleri elini taşın altına koysunlar bu kanunu çıkarsınlar. Fetöcülerün içerden çıkmasına çabalayanlar var. Bunlara asla müsaade etmeyiz. Biz o gece bayrak aldık sokağa indik" dedi.