Keçiören’de modern kurban satış alanı

KEÇIÖREN Belediyesi tarafından yurdun dört bir yanından gelen besicilere Bağlum Karşıyaka'da tahsis edilen 600 çadır kapasiteli kurban satış alanı vatandaş ve esnafın büyük beğenisini kazandı. Belediye zabıta ve veteriner hekimleri tarafından titizlikle denetlenen kurban satış alanında ayrıca alışveriş için gelen vatandaşın taleplerini karşılamak için de özel bir zabıta ekibi bulunuyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı öncesinde Bağlum Karşıyaka'da kurulan modern kurban satış alanıyla vatandaşa ve esnafa huzurlu bir şekilde alışveriş yapma imkânı sunduklarını belirtti. Altınok, "Kurban satış alanımıza koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarı afişleri astık. Aynı zamanda ekiplerimiz kurban satış alanını ve burada bulunan çadırları rutin aralıklarla dezefekte ediyor" dedi.Özellikle il dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümlerin oluşturulduğunu aktaran Başkan Altınok, "Alanda market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor" ifadelerini kullandı. Altınok, şunları aktardı: "24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurduk. Veteriner hekimler ile sağlık ekibimizin yanı sıra bir de ambulansımız hizmet veriyor. Kaçan kurbanlıkların yakalanması için alanda kurban yakalama ekibi hazır. Gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz."