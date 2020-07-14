Keçiörengücü mutlu

TFF 1.Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, ligde iddialarının kalmadığı bir maçta iyi bir futbol sergilediklerini söyldi. Özbalta, Karagümrük'ün play-off'a kalabilcek bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Çok ciddi puan avantajları var. Haftaya bir puan almaları zaten yeterli olacak. Bu anlamda onlar da maça çok sağlam bir şekilde sarıldı" dedi. Gol yemeden tamamladıkları 14 maç olduğuna dikkat çeken Özbalta, "Bence bu çok önemli bir başarı. Defans yaparak yapmıyoruz biz bunu. Daha çok önde oynayarak, oyunu domine ederek bunu başarıyoruz. Bu sene ilk defa 3 gollü bir galibiyet aldık. Bu anlamda da çok mutluyum. Akhisarspor'u yenip ligi sekizinci sırada bitirmek istiyoruz. Bu ligde bitirebileceğimiz en iyi yer sekizincilik. Gelişimimizi devam ettirebilme açısından bu maç çok önemliydi bizim için" ifadelerini kullandı.