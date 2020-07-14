Mamaklı kadınların lavanta ekonomisi

MAMAK'TA alternatif tarım ürünlerini arttırmak ve parkların ve arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla lavanta dikimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, ilçedeki parklara diktiği lavantaların ilk hasadını gerçekleştirdi. 2 dönümlük alana dikilen lavantaların hasadı Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından gerçekleştirildi. İlk hasat sonrası işlenen lavantalardan el çiçeği, magnet, gelin-damat çiçeği, vazolara demet çiçek, lavanta yağı, sabun, nikâh şekeri ve taç gibi ürünler çıkarılmaya başlandı. Bu hasattan çıkacak lavantaları kurutarak işleyen kadınlar, ürettikleri ürünün satışını da gerçekleştirerek kazanç elde edecek. Kadınlar bu ürünleri kooperatifin internet sitesi üzerinden satışa sunacak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen lavantaların Ekolojik Köy Projesi kapsamında Gökçeyurt mahallesinde 24 dönümlük alanda dikiminin yapılacağını belirtti.