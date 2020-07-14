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Osmanlı nasıl kurtulur?

İstanbulspor’a 90+1. dakikada yediği golle kaybeden başkent temsilcisinin kümede kalma umutları çok zor ihtimallere bağlı…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Osmanlı nasıl kurtulur?
TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un ligde kalma umutları iyice azaldı. İki sezondur TFF 1. Lig'de mücadele eden Başkent temsilcisi, 3 puan hedefiyle çıktığı kritik maçta 90+1. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüne engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 27 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un kümede kalabilmesi için son hafta Balıkesir'i yenmesi, 30 puanla 15. basamakta bulunan Boluspor'un da küme düşen Eskişehirspor'a deplasmanda yenilmesi gerekiyor.

KORONAVİRÜS SONRASI DAĞILDI
Başkent temsilcisinin ikili averajda Boluspor'a üstünlüğü bulunuyor. Mor-sarılı ekip, Boluspor'u Ankara'da 2-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etti. Osmanlıspor, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Yeni teknik direktörü Ali Güneş yönetiminde Adana Demirspor'a 2-1, BŞB Erzurumspor'a 3-1, Altay'a 3-0 yenilen başkent kulübü, 32. hafta maçında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek ligde 8 maç sonra kazandı.

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Osmanlı nasıl kurtulur?
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