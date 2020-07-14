Osmanlı nasıl kurtulur?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un ligde kalma umutları iyice azaldı.27 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un kümede kalabilmesi için son hafta Balıkesir'i yenmesi, 30 puanla 15. basamakta bulunan Boluspor'un da küme düşen Eskişehirspor'a deplasmanda yenilmesi gerekiyor.Başkent temsilcisinin ikili averajda Boluspor'a üstünlüğü bulunuyor. Mor-sarılı ekip, Boluspor'u Ankara'da 2-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etti.Yeni teknik direktörü Ali Güneş yönetiminde Adana Demirspor'a 2-1, BŞB Erzurumspor'a 3-1, Altay'a 3-0 yenilen başkent kulübü, 32. hafta maçında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek ligde 8 maç sonra kazandı.