Pursaklar işi sıkı tutuyor

PURSAKLAR Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu kafe, restoran, berber, kuaför, güzellik merkezleri, düğün salonları, alıveriş merkezleri ve pazar yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği kontrol edildi. Başkan Ertuğrul Çetin, yayınlanan genelge ile birlikte denetim çalışmalarına katıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte işletmeleri gezen Başkan Çetin, işletme sahiplerini koronavirüs tedbirleri noktasında uyardı. Çalışanların eldiven ve maske kullanımına bakılan denetimlerde, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da inceleme yapıldı. Çetin, "İlçemizdeki vaka sayılarında düşük bir standartta ilerledik. Üzülerek belirtmeliyim ki son 15 günde ilçemizde vaka sayısında ciddi bir artış söz konusu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Lütfen rehavete kapılmayarak kurallara uyalım. Belediye olarak son virüs yok olana kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi. Denetimlerde esnafların genel olarak kurallara uyduğu ve tedbirleri aldıklarını belirten zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimlerin vatandaşların sağlığı için sık sık yapılacağını belirtti.