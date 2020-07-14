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Tarih ve yeniden ziyarete açıldı

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Tarih ve Kültür Müzesi yeniden ziyarete açıldı
BEYPAZARI'NDA Tarih ve Kültür Müzesi ziyaretçilerini yeniden kabul etmeye başladı. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Tarih ve Kültür Müzesi ziyaretçilerini yeniden kabul etmeye başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların ziyaretine açılan Beypazarı Belediyesi Tarih ve Kültür Müzesi'nde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.Temizlik çalışmalarının yapılmasının ardından ilaçlama işlemlerini yapan belediye ekipleri müzenin her noktasını steril hale getirdi.
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Tarih ve Kültür Müzesi yeniden ziyarete açıldı
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