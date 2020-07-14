Yabancı misafirler Nallıhan’ı gezdi

STRATEJIK Düşünce Enstitüsü (SDE) üyeleri ve yabancı ülke temsilcilerinden oluşan 30 kişilik grup doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde gördü. Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün Tapduk Emre konulu toplantısı Nallıhan'da düzenledi. Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ilgi büyük olurken misafirler Nallıhan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Toplantı öncesi ilk olarak Çayırhan göl kenarında açık havada kahvaltı yapan ekip daha sonra Ankara'nın denizi olarak adlandırılan Sarıyar Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı. Grup tekne gezisi sonrası Nallıhan Kuş Cennetini gezdi. Daha sonra Emremsultan Köyü'nde bulunan Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'nin türbesini ziyaret etti ve buranın tarihi hakkında bilgi aldılar. Misafirler Nallıhan merkezini gezdikten sonra Hoşebe mesire alanında Yunus Emre ve Tapduk Emre konulu sohbet gerçekleştirdi.