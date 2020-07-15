Adnan Kahveci’ye yeni konsept

24 yıl önce hizmete açılan parkı tadilata alan Yenimahalle Belediyesi, çevre sitelerde oturan vatandaşların talepleri ve bölgenin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyerek hizmete açacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Pandemi sürecini özellikle eskimiş, yıpranmış parklarımızı günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemek için fırsat olarak değerlendirdik. Adnan Kahveci Parkımızı da bölge halkının taleplerini göz önünde bulundurarak tadilatını gerçekleştireceğiz ve tekrar hizmete açacağız" dedi.Yenimahalle eski Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk tarafından 1996'da hizmete açılan parkın, 24 yıl içinde iki kez tadilat görmesine rağmen bölge halkının isteklerini karşılamadığını söyleyen Yaşar, "Park bölgenin en büyük parkı ancak yılların yorgunluğunu taşıyordu. Kamelyalar ve oyun parkı dışında farklı ve çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlemek gerekiyordu. Batıkent'in en eski mahallesi olan KentKop Mahallemize yakışır bir park haline getireceğiz. Bisiklet yolu yapmayı çok istedim ancak yetki ilçe belediyelerinde olmadığı için parklarımıza yapabiliyoruz. Adnan Kahveci Parkı bu büyüklükte park olduğu için Batıkent'te bisiklet yolu ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu parkımızda gerçekleştirmiş olacağız. Yürüyüş yolu ile bisiklet yolu ayrılacak isteyen kendi yolunda yürüyüş yapacak isteyen de bisiklet yolunda bisiklet sürecek" dedi.Park alanı içinde ayrıca evcil hayvanlar için 520 metrekare park alanı da düşünüldü. 20 farklı türde 500 yapraklı ve iğne yapraklı ağaç ile yeşillendirilecek olan parkta ayrıca fitness alanı da bulunacak. Proje içinde 2 bin 500 metrekare aktivite alanı, bin 200 metrekare alana yerleştirilecek 5 farklı çocuk oyun grubu, market, 87 araçlık otopark ve idari bina yer alacak.