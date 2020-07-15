Erzurum&Keçiörengücü kaleye duvar ördü

TFF 1. Lig'de son haftada Ümraniyespor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan şampiyon Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direk yükselecek ikinci takım olacak. Dadaşlar bu sezon ligin son haftasına gelindiğinde kalesinde sadece 25 gole engel olamadı.2015-2016 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Dadaşlar kalesinde 32 gol görürken, 2016-17 sezonunda 2.Lig Beyaz Grupta kalesinde 33 gol, 17-18 sezonunda 1. Lig'de 44 gol ve 18-19 sezonunda Süper Lig'de kalesinde 43 gole engel olamamıştı.