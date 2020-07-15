Mamak’ta 15 Temmuz sergisi

15 TEMMUZ hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi amacıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Mamak Belediyesi tarafından fotoğraf sergisi açıldı. Mamak Caddesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda açılan sergide 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı yaşananlar anlatılıyor. Sergi, 17 Temmuz Cuma günü saat 17.00' kadar açık kalacak. Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Yılmaz, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi hainlere, bu topraklarda hiçbir ihanetin cezasız kalmayacağını bir kez daha gösterdiğini söyledi.Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahitlik ettik. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise boynumuzun borcudur. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. Yitirdiğimiz 251 şehidimize girişimin 4. yılında, al yıldızlı bayraklarımızla ve her görüşten insanımızla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en ve 2193 gazimize dualarla, en güzel cümlelerle minnetimizi ifade ediyoruz" dedi.