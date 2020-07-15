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Maske takmayan 1390 kişiye ceza

Ankara Valiliği, kentte yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 390 kişiye toplam 1 milyon 251 bin TL idari para cezası uygulandığını sosyal medyadan duyurdu

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Maske takmayan 1390 kişiye ceza
Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "6 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1390 kişiye toplam 1 milyon 251 bin lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; virüse karşı başarının ilk ve en önemli yolu alınan tedbirlere uymaktan geçiyor" denildi. Vali Vasip Şahin, valiliğin açıklamasını Twitter'dan tekrar paylaşarak, "Tedbir ve ikazlara uymayanlara yaptırım uygulamamız, yasaların gereği olduğu kadar, tedbirlere özenle riayet eden vatandaşlarımıza saygımızın da bir gereği" ifadesini kullandı.
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Maske takmayan 1390 kişiye ceza
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