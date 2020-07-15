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Şampiyonluk coşkusu tedbirleri gölgeledi

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Şampiyonluk coşkusu tedbirleri gölgeledi
KIRIKKALE Büyük Anadolu Spor Kulübü, Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile 9 puan farkla lider olduğu gruptan, bir üst lige yükselmeye hak kazandı. Şampiyonluk ilanının ardından kulübün taraflarları, sokaklara akın etti. Kent merkezindeki Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelen Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarları, koronavirüs salgını açısından rikli manzaralar ortaya koydu. Yaklaşık 300 kişinin bir araya geldiği parkta, tribün liderlerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı ve bazı kişilerin de maske takmadığı gözlemlendi.
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Şampiyonluk coşkusu tedbirleri gölgeledi
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