Şampiyonluk coşkusu tedbirleri gölgeledi

KIRIKKALE Büyük Anadolu Spor Kulübü, Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile 9 puan farkla lider olduğu gruptan, bir üst lige yükselmeye hak kazandı.Yaklaşık 300 kişinin bir araya geldiği parkta, tribün liderlerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı ve bazı kişilerin de maske takmadığı gözlemlendi.