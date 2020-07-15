FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2 çocuk babası Özgür Gençer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sabaha karşı atılan son bomba ile şehit oldu. Şehidin eşi Esra Gençer (34), darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. Esra Gençer, o gece yaşananları anlattı. Gençer, eşinin 15 Temmuz gecesi saat 21.30'da kendisini arayarak "Darbe oluyor, televizyonu aç" dediğini ve Külliye'ye arkadaşlarının yanına gittiğini söyledi. Esra Gençer, saat 24.00 sıralarında eşinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı gördüğünü belirterek, "'Vatanımızı koruma vakti, uyumayın' diye bir paylaşım yapıyor. Tanklar ile mücadele etmiş. Bir kaç kişiyi kurtarıp onlara, 'kurban kesin, hayatınızı kurtardım' diye bir konuşma yapmış" dedi. Eşinin saat 03.30 sıralarında eve geldiğini kaydeden Gençer, "'Gitmemek üzerine geldi' diye biliyordum, 'duramıyorum tekrar gideceğim' dedi. 'Gitme, uyumadım hiç, meraklanırım' dedim. 'Sen, ben gitmezsek kim gidecek. Vatan için, çocuklarım için gitmek zorundayım' dedi. Abdestini aldı, çocukları görmeden tekrar evden çıktı" ifadesini kullandı.