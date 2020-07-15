Vücudundaki kurşunla yaşıyor

SAYIŞTAY'DA çalışan 26 yaşındaki Ahmet Erdinç Türkmenoğlu, 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterin ateş etmesi sonucu yaralanarak gazi oldu. Türkmenoğlu, 21 yıl önce vefat eden Kore gazisi dedesi Hüseyin Türkmenoğlu gibi vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor.Türkmenoğlu, yaklaşık 5 ay Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gördü ve bağırsak ameliyatı oldu. Vücudunun omurilik kısmında bir kurşun bulunduğunu ve felç kalma riski yüksek olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Bugün olsa yine yaparım çünkü ülkemde, vatanını üç kuruşa satanlar olduğu için her zaman yaparım. Öleceğimi de bilsem yine çıkarım. Vatanım, milletim ve ülkem için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Dedem Kore gazisiydi, ondan sonra ikinci gazi ben oldum. O da vücudunda kurşunla yaşadı, ben de yaşıyorum"dedi. Baba Naci Türkmenoğlu o gece çocuğunun dışarı çıkmasından dolayı çok memnun olduğunu, o gece gençlerin Türkiye için çok önemli rol oynadığını vurguladı.