Altındağ’da korona mücadelesi sürüyor

KORONAVIRÜSLE mücadelesini etkin bir biçimde sürdüren Altındağ Belediyesi, ulaşım araçlarını titizlikle dezenfekte ediyor. Her gün binlerce vatandaşın kullanmak zorunda olduğu ulaşım araçlarının hijyenine özel önem veriliyor. Altındağ'da "yeni normal sosyal hayat" kapsamında tedbirler eksiksiz alınmaya devam ediyor. Altındağ'da hizmet veren taksiler, servis araçları ve minibüsler düzenli olarak dezenfekte ediliyor.Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Korona virüsle mücadelemiz bitmiş değil. Bu nedenle Altındağ'da görev yapan tüm taksi, servis ve minibüsleri ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. Aracını dezenfekte etmek isteyen şoför esnafımız, İskitler Semt Pazarı'na gelerek bu hizmetten Salı ve Perşembe günleri saat 08.00 ile 16.00 arası ücretsiz olarak faydalanabilir. Kendilerinin, ailelerinin, araçlarını ulaşım için kullanan vatandaşlarımızın, kısacası tüm toplumun sağlığı için hepsine bu hizmetten faydalanmalarını öneriyorum. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına özel önem veriyoruz. Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz" dedi.