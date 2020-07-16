Bu karardan vazgeçin

Geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor, Futbol Federasyonu'nun play-off oynatma kararına tepki gösterip ligden çekildiğini ve futbol şubesine kilit vurduğunu açıklamıştı.TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan lider Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'tan lider Bandırmaspor şampiyon ilan edilirken, 2 ile 5. sıralar arasındaki kulüplerin play-off oynamasına hükmedilmişti. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. sırada yer alan yer alan Ankara Demirspor yönetimi, şampiyon olma şanslarının ellerinden alındığını ve play-off oynamaya mahkûm edildiklerini duyurarak böyle bir karar aldıklarını bildirmişti.Bu kararın ardından eski Ankara Demirsporlu futbolcu ve idareciler bir araya geldi. 1975-79 yılları arasında Ankara Demirspor'da top koşturan 2006 yılında ise hem yöneticilik hem de futbol şube sorumluluğu görevini üstlenen Hasan Yalçıntaş,diye konuştu."Biz çok küçük yaşta alt yapıdafutbol okulunda başladık. AnkaraDemirspor camiası adı altındaTürkiye şampiyonluğunu yaşadık.Galatasaray gibi bir takımıyendik. Göztepe'yi yendik.O dönemde çok iyi bir çıta yakaladık. O çıtabizden sonraki kardeşlerimizin sayesinde yükseldi.Hocalarımızın bize verdiği terbiye, eğitim,disiplin, hırs, arkadaşlık ve birliktelik anlayışınıiçimize küçük yaştan beri sindirdik. Kulübümüzünalmış olduğukarar karşısında şok yaşıyoruz.Ankara Demirspor'abu yapılmamalı.1980-83 yılları arasında Demirspor forması giyen İsmail Şahan, "Son yıl kaptanlığını yaptım. Demirspor köklü bir camiadır. En az Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, gibi Türkiye'de ün yapmış takımlar kadar köklü bir camiadır. 1.lig'de oynamış ilk gol kralını çıkarmış. Hala aradan 40 yıl geçmesine rağmen eski Demirsporlular olarak arkadaşlık dostluk sevgi bu duygularla yetiştiğimiz için hala birlik beraberliğimiz devam ediyor. Bu kapatılma kararını duyduktan sonra hepimizde bir infial oluştu. Ve hepimiz bir araya gelmeye başladık. Her duyan tepki gösteriyor. Bu takımın kapatılmasını haksızlık olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.1971-1977 yılları arasında oynamış Bahri Yılmaz, "Bu arkadaşlık geçmiş yıllara dayanıyor. Demirsporumuzun başına gelen haksız işten de herkes rahatsız oldu. Hepimiz toplandık bir olduk bunun arkasındayız. Var gücümüzle bu işi sonlandırmaya çalışacağız. Bu olay çözülür. İnşallah. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Kapanmasın istiyoruz" diye konuştu.