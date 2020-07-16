Bu karardan vazgeçin

Geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor, Futbol Federasyonu'nun play-off oynatma kararına tepki gösterip ligden çekildiğini ve futbol şubesine kilit vurduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Ankara kulübünün eski futbolcuları ve idarecileri bir araya gelerek bu karara tepki gösterdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan lider Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'tan lider Bandırmaspor şampiyon ilan edilirken, 2 ile 5. sıralar arasındaki kulüplerin play-off oynamasına hükmedilmişti. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. sırada yer alan yer alan Ankara Demirspor yönetimi, şampiyon olma şanslarının ellerinden alındığını ve play-off oynamaya mahkûm edildiklerini duyurarak böyle bir karar aldıklarını bildirmişti.
MÜCADELE EDECEKSİN VAZGEÇMEYECEKSİN…
Bu kararın ardından eski Ankara Demirsporlu futbolcu ve idareciler bir araya geldi. 1975-79 yılları arasında Ankara Demirspor'da top koşturan 2006 yılında ise hem yöneticilik hem de futbol şube sorumluluğu görevini üstlenen Hasan Yalçıntaş, "Demirspor sadece futbol kulübü değil. Halter, basketbol, voleybol, güreş branşlarımız da var. Türkiye'ye armağan ettiğimiz ve Türkiye'yle özdeşleşmiş isimler çıktı. Gol kralları çıktı. Fikri Elmalar, Büyük Timuçin küçük Timuçinler çıktı. Muzaffer ağabeyler çıktı kaptan Haldunlar çıktı. Profesyonel bir futbol takımının kapatılması sadece bir futbol takımının kapatılması demek değil bir geleneğin göreneğin yok edilmesi demektir. Bu camia 89 yıllık bir camia. Bu kararı alan yöneticilerimize tekrar buradan seslenmek istiyorum: TFF büyük bir haksızlığa imza atmıştır. Mücadele edeceksin, vazgeçmeyeceksin"
diye konuştu.
ANKARA DEMİRSPOR'A BU YAPILMAMALI
1965-1975 yılları arasında Ankara Demirspor formasını terleten Hüseyin Yaşar Erkmen:
"Biz çok küçük yaşta alt yapıda
futbol okulunda başladık. Ankara
Demirspor camiası adı altında
Türkiye şampiyonluğunu yaşadık.
Galatasaray gibi bir takımı
yendik. Göztepe'yi yendik.
O dönemde çok iyi bir çıta yakaladık. O çıta
bizden sonraki kardeşlerimizin sayesinde yükseldi.
Hocalarımızın bize verdiği terbiye, eğitim,
disiplin, hırs, arkadaşlık ve birliktelik anlayışını
içimize küçük yaştan beri sindirdik. Kulübümüzün
almış olduğu
karar karşısında şok yaşıyoruz.
Ankara Demirspor'a
bu yapılmamalı. Bizler eski futbolcuları, yöneticileri ve antrenör olarak da görev yapan spor adamları olarak bu karara karşı duyuyoruz. Çocuklarımızın ekmek kapısı kapanmasın. Bunlar yok olmasın."
BU TAKIMIN KAPATILMASI HAKSIZLIKTIR
1980-83 yılları arasında Demirspor forması giyen İsmail Şahan, "Son yıl kaptanlığını yaptım. Demirspor köklü bir camiadır. En az Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, gibi Türkiye'de ün yapmış takımlar kadar köklü bir camiadır. 1.lig'de oynamış ilk gol kralını çıkarmış. Hala aradan 40 yıl geçmesine rağmen eski Demirsporlular olarak arkadaşlık dostluk sevgi bu duygularla yetiştiğimiz için hala birlik beraberliğimiz devam ediyor. Bu kapatılma kararını duyduktan sonra hepimizde bir infial oluştu. Ve hepimiz bir araya gelmeye başladık. Her duyan tepki gösteriyor. Bu takımın kapatılmasını haksızlık olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
KAPANMASIN İSTİYORUZ
1971-1977 yılları arasında oynamış Bahri Yılmaz, "Bu arkadaşlık geçmiş yıllara dayanıyor. Demirsporumuzun başına gelen haksız işten de herkes rahatsız oldu. Hepimiz toplandık bir olduk bunun arkasındayız. Var gücümüzle bu işi sonlandırmaya çalışacağız. Bu olay çözülür. İnşallah. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Kapanmasın istiyoruz" diye konuştu.