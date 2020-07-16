GELECEKTE profesyonel ve başarılı bir tenis oyuncusu olmak isteyen 7-14 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için tenis eğitimleri; Batıkent Aziz Sancar Park'ında bulunan tenis kortunda, badminton eğitimleri ise Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde ağustos ayı içerisinde başlayacak. Alanında profesyonel antrenörler eşliğinde haftada 2, ayda 8 saat sürecek olan eğitimlerde başarılı çocuklar ise Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nden lisans alarak sporcu olmaya hak kazanacak.
TEŞVİK ETMELİYİZ
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçemizde 4 adet olimpik yüzme havuzu ve spor tesisimiz var. Salon sporlarının yapılabileceği, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir arenamız var. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız da istifade ediyor. Özellikle sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle'de spora ciddi bir yatırım yapıyoruz. Ailelere sesleniyorum; çocuğunuzun içinde başarılı bir sporcu keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Çocuğunuza fırsat verin"
diye konuştu.
NASIL KAYIT YAPILABİLİR?
EĞİTİMLERE katılmak isteyen Yenimahalleliler; yenimahallebelediyesisporkulubu. com adresinden başvuru formunu online olarak doldurabilir ya da 0 312 344 88 86 numaralı telefonu arayarak Spor kulübünden ön kayıt yaptırabilirler.