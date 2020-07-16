Çocuğunuza fırsat verin

GELECEKTE profesyonel ve başarılı bir tenis oyuncusu olmak isteyen 7-14 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için tenis eğitimleri; Batıkent Aziz Sancar Park'ında bulunan tenis kortunda, badminton eğitimleri ise Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde ağustos ayı içerisinde başlayacak.Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçemizde 4 adet olimpik yüzme havuzu ve spor tesisimiz var. Salon sporlarının yapılabileceği, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir arenamız var. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız da istifade ediyor.diye konuştu.EĞİTİMLERE katılmak isteyen Yenimahalleliler; yenimahallebelediyesisporkulubu. com adresinden başvuru formunu online olarak doldurabilir ya da 0 312 344 88 86 numaralı telefonu arayarak Spor kulübünden ön kayıt yaptırabilirler.