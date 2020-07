Gençler darbe girişimini kınadı

AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi'nin gençlik teşkilatlarından ve farklı genç sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ni kınamak için ortak bir basın açıklaması yaptı.Gençlik Meclisi üyeleri basın açıklamasını, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında bombalanan ve 44 polisin şehit olduğu sembol noktalardan biri olan Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı önünde gerçekleştirdi. Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi: 15 Temmuz yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal girişimidir. Vatanımıza göz dikenler, içimizdeki hainleri maşa ederek istiklalimize kast etmişler. Her seferinde aşağıladıkları, bir şey bilmez, korkar, kaçar dedikleri halkımız sokaklara dökülerek hem düşmanlarımıza hem de hainlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Bizler; siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve etnik kimlik ayırt etmeden bir araya gelmiş Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin aydın gençleri olarak 4 yıl önce gerçekleşen darbe girişimine karşı hem yüreğimizi hem de bedenimizi ortaya koyduk. 15 Temmuz'da bu ülkeyi yıkmaya, milletimizin onurunu ayaklar altına almaya çalışanlar bilsinler ki bundan sonra milletimizin iradesine ve hürriyetine karşı atacakları her adımda, yapacakları her planda karşılarında bu toprakların genç evlatlarını bulacaklar"