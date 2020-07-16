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‘Hediyem kuran olsun’

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
‘Hediyem kuran olsun’
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit yakınları Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü de "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 251 şehit adına 251 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Törende şehit yakınları konuştu:

NURLAR İÇİNDE YATSIN
Şehit Emin Güner'in kayınpederi Ahmet Erdem: Allah hepsini nurlar içinde yatırsın. Bunlara vesile olan şeytanları da kahrı perişan eylesin. Alçaklar güneş görmesin. Şehit Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan: Oğlum Genelkurmay Başkanlığı'nda şehit edildi. Acımız hiçbir zaman için dinmiyor. Günden güne daha çok hasret çekiyoruz. Şehitlerimiz vatanımızı kurtardılar, ezanlarımızı dindirmediler. Elbette ki bizler için çok büyük acı ama bir yerde de çok onurluyuz.

VATAN SAĞ OLSUN
Şehit Fazıl Gürs'ün babası Zafer Gürs: Allah bizi bu duruma düşürenleri kahretsin. Bizi evlat acısıyla baş başa bıraktılar. Dört senedir nasıl yaşıyoruz bilemiyoruz. Onlara ne ceza verseler içim soğumayacak. Vatan sağ olsun diyorum. Annesi 'öbür dünyada terörist başının yüzünü tırnaklarımla yolasım geliyor. Gürs'ün annesi Neriman Gürs: Oğlum 36 yaşındaydı, evli ve çocuğu vardı. Dört yılımız acımızla geçti. İnşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez. Allah bir daha böyle bir acı memleketimize göstermesin. O terörist başına da hakkımızı hiç helal etmiyoruz. Öbür dünyada on parmağım yakasında olacak. Bir anne olarak inşallah çocuklarımızın intikamını alacağız.

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‘Hediyem kuran olsun’
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