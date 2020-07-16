‘Hediyem kuran olsun’

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit yakınları Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü de "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 251 şehit adına 251 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Törende şehit yakınları konuştu:Allahhepsini nurlar içinde yatırsın.Bunlara vesile olan şeytanları dakahrı perişan eylesin. Alçaklargüneş görmesin.OğlumGenelkurmay Başkanlığı'nda şehitedildi. Acımız hiçbir zaman içindinmiyor. Günden güne daha çokhasret çekiyoruz. Şehitlerimizvatanımızı kurtardılar, ezanlarımızıdindirmediler. Elbette ki bizleriçin çok büyük acı ama bir yerdede çok onurluyuz.Allah bizi bu durumadüşürenleri kahretsin. Bizievlat acısıyla baş başa bıraktılar.Dört senedir nasıl yaşıyoruzbilemiyoruz. Onlara ne ceza verseleriçim soğumayacak. Vatansağ olsun diyorum. Annesi 'öbürdünyada terörist başının yüzünütırnaklarımla yolasım geliyor.Oğlum 36 yaşındaydı, evlive çocuğu vardı. Dört yılımızacımızla geçti. İnşallah böylebir şey bir daha başımıza gelmez.Allah bir daha böyle bir acımemleketimize göstermesin. Oterörist başına da hakkımızı hiçhelal etmiyoruz. Öbür dünyadaon parmağım yakasında olacak.Bir anne olarak inşallah çocuklarımızınintikamını alacağız.