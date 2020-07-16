‘Hediyem kuran olsun’

FETÖ'nün
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit yakınları Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü de "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 251 şehit adına 251 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Törende şehit yakınları konuştu:
NURLAR İÇİNDE YATSIN
Şehit Emin Güner'in kayınpederi Ahmet Erdem:
Allah
hepsini nurlar içinde yatırsın.
Bunlara vesile olan şeytanları da
kahrı perişan eylesin. Alçaklar
güneş görmesin. Şehit Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan:
Oğlum
Genelkurmay Başkanlığı'nda şehit
edildi. Acımız hiçbir zaman için
dinmiyor. Günden güne daha çok
hasret çekiyoruz. Şehitlerimiz
vatanımızı kurtardılar, ezanlarımızı
dindirmediler. Elbette ki bizler
için çok büyük acı ama bir yerde
de çok onurluyuz.
VATAN SAĞ OLSUN
Şehit Fazıl Gürs'ün babası Zafer Gürs:
Allah bizi bu duruma
düşürenleri kahretsin. Bizi
evlat acısıyla baş başa bıraktılar.
Dört senedir nasıl yaşıyoruz
bilemiyoruz. Onlara ne ceza verseler
içim soğumayacak. Vatan
sağ olsun diyorum. Annesi 'öbür
dünyada terörist başının yüzünü
tırnaklarımla yolasım geliyor. Gürs'ün annesi Neriman Gürs:
Oğlum 36 yaşındaydı, evli
ve çocuğu vardı. Dört yılımız
acımızla geçti. İnşallah böyle
bir şey bir daha başımıza gelmez.
Allah bir daha böyle bir acı
memleketimize göstermesin. O
terörist başına da hakkımızı hiç
helal etmiyoruz. Öbür dünyada
on parmağım yakasında olacak.
Bir anne olarak inşallah çocuklarımızın
intikamını alacağız.