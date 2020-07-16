Mamaklı şehitlere vefa

ANKARAVali Yardımcısı Turan Yılmaz ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehit ailelerini ve gazilerini ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, şehitlerin hatıralarını yad eden ikili, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğunu belirtti. İlk olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterin açtığı ateş sonucu şehit olan Vedat Büyüköztaş'ın ailesini ziyaret eden Yılmaz ve Köse, şehidin annesi Adalet Öztaş ile sohbet ederek, hal hatır sordu. İkili daha sonra sırayla Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan İhsan Çağ ve yine Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Yusuf Çelik'in ailesini ziyaret etti.