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Şehitler anısına demokrasi anıtı

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Şehitler anısına demokrasi anıtı
FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak için Etimesgut ilçesinde inşa edilen '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı' açıldı. Etimesgut Belediyesi tarafından, İstasyon Caddesi'nde Çarşı Camisi önünde yapılan anıtın açılış töreni, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Nihat Kök şehitler için dua okudu. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 15 Temmuz şehitlerini ve ülke için hayatını kaybeden tüm şehitleri minnet ve rahmetle anan, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.
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Şehitler anısına demokrasi anıtı
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