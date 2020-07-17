Biri bu su faturasını durdursun

Nisan ve mayıs faturalarını şubat tüketiminin yüzde 80'i üzerinden hesaplayan ASKİ'nin haziranda gönderdiği faturanın yüksekliği 3 çocuk babası Gulam Mutlu'yu çileden çıkardı. Gelen su faturasıyla ne yapacağını bilemeyen Mutlu, "12 yıldır aynı yerde oturuyorum. Hiç bu kadar yüksek gelmemişti. Kiracıyım. Engelli maaşıyla geçiniyorum. Faturamı nasıl ödeyeceğim. 40-50 TL geliyordu. Bu ay sadece 1 aylık faturam bin 250 TL geldi" dedi.12 yıldır Atıf Bey Mahallesinde yaşadığını söyleyen Gulam Mutlu (52), "Bu fatura 3 aylık değil 1 aylık bir fatura. Durumum yok, faturamı ödeyemedim. Ödeme günü de geçti. Su kesilirse ben ne yapacağım. 40-50 TL gelen fatura nasıl oluyor da 1 ay içinde bin 250 TL geliyor. Faturanın üzerinde İlk okuma 22 Mayıs son okuma ise 24 Haziran yazıyor" dedi.Engelli maaşıyla geçimini sağladığını söyleyen Mutlu, "3 çocuğum var. 5 kişilik bir aileyiz. Zaten zor geçiniyoruz. Bugüne kadar gelen faturalar normaldi de şimdi ne oldu. Biz ekstra tüketmedik. Harcamadık. Ev geçindiriyorum. Dükkân ya da işletmem yok. Bu kadar fatura nasıl gelir. Engelli maaşıyla geçiniyorum. Ödeme gücüm de yok. Tarla sulasan bu kadar gelmez. Ben ne yapacağım. Yetkililerden, yardımseverlerden yardım istiyorum" diye konuştu.